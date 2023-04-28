МИД Молдовы вызвал посла России после слов Медведева, что страны не существует 28 апреля, 16:22 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Молдавское Министерство иностранных дел и евроинтеграции вызвало посла России Олега Васнецова в связи с неприемлемыми высказываниями российских чиновников в отношении Молдовы.

Об этом в пятницу заявили в молдавском дипведомстве, сообщает Nokta.

«Министерство иностранных дел и евроинтеграции не будет комментировать абсолютно неприемлемый язык заявлений, которые сегодня сделали некоторые российские чиновники, но мы подчеркиваем, что посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов будет вызван в министерство для дачи объяснений относительно заявлений в адрес нашей страны», — отметили в ведомстве.

Видео дня

Читайте также: Молдова объявила нежелательным лицом сотрудника посольства России

В пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявление премьера Молдовы Дорина Речана о запрете на въезд президенту РФ Владимиру Путину, сказал, что «такой страны уже нет», поскольку «ее продали Румынии».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Медведева, сказал, что видит «дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии» и «сознательное урезание своего собственного суверенитета».