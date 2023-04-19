Молдова объявила нежелательным лицом сотрудника посольства России 19 апреля, 23:54 Флаг Молдовы (Фото:jorono / pixabay)

Власти Молдовы объявили персоной нон грата сотрудника российского посольства в Кишиневе.

Об этом 19 апреля сообщило внешнеполитическое ведомство Молдовы.

Высылка сотрудника российского посольства связана с инцидентом 17 апреля в аэропорту Кишинева. Пограничники отказали во въезде в страну главе российского региона Татарстану Рустаму Минниханову. Как утверждает МИД Молдовы, во время объявления об отказе Минниханову два сотрудника российского посольства вели себя в аэропорту «ненадлежащим образом».

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На заседании правительства Молдовы 19 апреля премьер-министр Дорин Речан назвал поведение российских официальных лиц недопустимым и попросил рассмотреть возможность объявить одного из них нежелательной персоной, а другому запретить посещать аэропорт. В чем именно заключалось ненадлежащее поведение, власти Молдовы не уточняют.

Минниханов 17 апреля прилетел в Молдову для участия в так называемом международном конгрессе народной дипломатии «Дружба народов-2023», который проходил в автономной области Гагаузия. Глава Татарстана прилетел по приглашению кандидата в лидеры Гагаузии Виктора Петрова и недавно посетившие Татарстан вицеглавы парламента региона Александра Суходольского.

Выйти из самолета молдавские пограничники руководителю российского региона не разрешили. По словам самого Минниханова, власти Молдовы предоставили ему статус нежелательного лица. Самолет с Миннихановым вылетел обратно из Кишинева в Россию. Пограничная служба Молдовы отвергла слова Минниханова об объявлении нежелательным лицом. По заявлению ведомства, лица, которым был запрещен въезд на территорию страны, «представили противоречивую информацию о целях визита». Также было заявлено, что «поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не уважительная причина (для въезда), и власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны».