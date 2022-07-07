Латвия передала ВСУ помощь на треть своего военного бюджета — президент
Президент Латвии Эгилс Левитс (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
Президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что его страна предоставила помощь для ВСУ приблизительно на треть своего военного бюджета.
«Латвией уже предоставлена военная помощь Украине примерно на 250 млн евро. Это — примерно треть нашего военного бюджета», — сказал он в интервью Укринформ.
Левитс добавил, если считать в процентах к ВВП, Латвия и Эстония предоставляют Украине наибольшую помощь на примерно 0,8% ВВП.
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При этом в абсолютной величине, по его данным, больше всего дали США — 25 млрд долларов, Великобритания — 2,5 млрд евро, Польша — 1,8 млрд, Германия — 1,4 млрд, Норвегия — 0,5 млрд, Латвия и Эстония — примерно по 250 млн евро.
«В списке военных доноров Латвия, хоть и небольшая страна, но в отношении своих возможностей — в верхней части этого списка», — сказал Левитс.
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