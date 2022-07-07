Латвия передала ВСУ помощь на треть своего военного бюджета — президент

7 июля, 20:46
Президент Латвии Эгилс Левитс (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Латвии Эгилс Левитс (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Латвии Эгилс Левитс сообщил, что его страна предоставила помощь для ВСУ приблизительно на треть своего военного бюджета.

«Латвией уже предоставлена ​​военная помощь Украине примерно на 250 млн евро. Это — примерно треть нашего военного бюджета», — сказал он в интервью Укринформ.

Левитс добавил, если считать в процентах к ВВП, Латвия и Эстония предоставляют Украине наибольшую помощь на примерно 0,8% ВВП.

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При этом в абсолютной величине, по его данным, больше всего дали США — 25 млрд долларов, Великобритания — 2,5 млрд евро, Польша — 1,8 млрд, Германия — 1,4 млрд, Норвегия — 0,5 млрд, Латвия и Эстония — примерно по 250 млн евро.

«В списке военных доноров Латвия, хоть и небольшая страна, но в отношении своих возможностей — в верхней части этого списка», — сказал Левитс.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Помощь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Латвия Эгил Левитс

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