Мэй провела переговоры с Путиным и призвала к деэскалации ситуации в Украине
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине.
Об этом сообщает The Telegraph.
По словам Мэй, действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и для достижения какого-либо прогресса необходима деэскалация конфликта.
Также Мэй призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе.
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Кроме того, стороны обсудили вопросы, вызывающие обеспокоенность глобального характера, включая важность сохранения ядерного соглашения с Ираном.
Напомним, что в пятницу, 28 июня, Мэй и Путин провели переговоры «на полях» саммита G20 в Осаке.