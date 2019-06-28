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Мэй провела переговоры с Путиным и призвала к деэскалации ситуации в Украине

Сегодня, 14:22
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Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS

Мэй и Путин провели переговоры

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным указала на необходимость деэскалации ситуации в Украине.

Об этом сообщает The Telegraph.

По словам Мэй, действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность и для достижения какого-либо прогресса необходима деэскалация конфликта.

Также Мэй призвала его предотвратить наступление правительственных сирийских сил в Идлибе.

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Кроме того, стороны обсудили вопросы, вызывающие обеспокоенность глобального характера, включая важность сохранения ядерного соглашения с Ираном.

Напомним, что в пятницу, 28 июня, Мэй и Путин провели переговоры «на полях» саммита G20 в Осаке.

Теги:   G20 Тереза Мэй Владимир Путин

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