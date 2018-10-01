01 октября 2018, понедельник

Меркель выступила за создание Совбеза ЕС

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Создание Совбеза укрепит дееспособность стран - членов ЕС, заявила Меркель

Создание Совбеза укрепит дееспособность стран - членов ЕС, заявила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости создания Совета безопасности Европейского Союза на ротационной основе.

По ее словам, цель подобного шага - укрепление дееспособности и формирование нового порядка в вопросах внешней политики, сообщает DW.

Меркель отметила, что внешняя политика, которая постоянно основана на едином мнении, не может быть разумным решением в будущем. В частности, канцлер указала на трудности при принятии решений о санкциях в отношении России. Ранее за прекращение принципа единой позиции при вынесении решений высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Идея создания Совета безопасности ЕС была впервые высказана в июне 2018 года. Предполагалось, что в этом органе могут быть представлены не все 27 стран - членов ЕС одновременно.  Ротационная основа означает либо постоянное присутствие в органе основных стран ЕС - например, Германии или Франции (при этом остальные государства будут принимать участие по очереди), либо ограничения в определении внешней политики Евросоюза для его основных членов.

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