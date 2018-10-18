18 октября 2018, четверг

Меркель выразила оптимизм в вопросе Brexit

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после встреч в Брюсселе настроена на определенный оптимизм в вопросе Brexit.

Об этом немецкий лидер заявила во время брифинга по итогам саммита ЕС, передает Укринформ.

"Когда будет политическое решение, соглашение о выходе и пункты условий будущих отношений будут сформулированы очень быстро. Это меня успокаивает", - призналась Меркель.

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Также канцлер напомнила о вопросах касательно Ирландской ситуации.

"Время поджимает, а решение не найдено. Многие вопросы остаются по Ирландской ситуации, которую нельзя отделить от вопроса о будущих отношениях", - сказала политик.

Меркель отметила, что Германия, как и ЕС27 в целом, заинтересована в том, чтобы дело не дошло до появления "жесткой границы" между этими территориями.

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