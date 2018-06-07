07 июня 2018, четверг

Меркель предлагает предоставить Евросоюзу место постоянного члена Совбеза ООН

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Евросоюз должен стать постоянным членом Совбеза ООН, считает Меркель

Евросоюз должен стать постоянным членом Совбеза ООН, считает Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала добиваться предоставления Евросоюзу статуса постоянного члена Совета безопасности ООН, заменив тем самым членство отдельных государств - Франции и Великобритании.

Об этом она сказала во время выступления на заседании фракции Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте, сообщает DW.

"Во времена, в которые мы живем, европеизация мест (в СБ ООН. - ред.) была бы бесценной", - отметила канцлер.

Она также уверена, что Евросоюз должен стать более сплоченным и не останавливаться в своем развитии.

"Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна и действовать, как глобальный игрок", - подчеркнула она, добавив, что такая позиция требует больших усилий, смелости и решительности, а также финансовых вложений.

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