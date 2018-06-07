Меркель предлагает предоставить Евросоюзу место постоянного члена Совбеза ООН

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала добиваться предоставления Евросоюзу статуса постоянного члена Совета безопасности ООН, заменив тем самым членство отдельных государств - Франции и Великобритании.

Об этом она сказала во время выступления на заседании фракции Европейской народной партии (EPP) в Европарламенте, сообщает DW.

"Во времена, в которые мы живем, европеизация мест (в СБ ООН. - ред.) была бы бесценной", - отметила канцлер.

Она также уверена, что Евросоюз должен стать более сплоченным и не останавливаться в своем развитии.

"Если Европа хочет стать глобальным игроком, она должна и действовать, как глобальный игрок", - подчеркнула она, добавив, что такая позиция требует больших усилий, смелости и решительности, а также финансовых вложений.