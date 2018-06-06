Меркель не видит возможности для возвращения России в G8

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит в обозримом будущем возможностей возвращения к формату "большой восьмерки" с участием России.

По ее словам, аннексия Крыма "была явным нарушением международного права", поэтому решение исключить Россию из G8 было правильным, сообщает DW.

В то же время Меркель подчеркнула необходимость продолжения интенсивного диалога по международным вопросам, в том числе с РФ.

"Я за переговоры с Россией, но с учетом имеющихся у нас разногласий", - отметила немецкий канцлер.

Она также добавила, что регулярные контакты с российской стороной проходят также в формате G20. Она отметила, что согласовывает многие шаги в международной политике, в том числе политику в отношении РФ, с партнерами, прежде всего с Францией.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия будет приветствовать восстановление формата G8 c участием России при соблюдении определенных условий.

Россия была исключена из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль заверяет, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.