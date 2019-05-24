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Меркель отреагировала на отставку Мэй

Вчера, 23:03
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Меркель отреагировала на отставку Мэй - фото

REUTERS/Fabrizio Bensch

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что уважает решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку, сообщила представитель федерального правительства Мартина Фитц.

Об этом сообщает Укринформ.

«Канцлер с уважением приняла к сведению решение британского премьер-министра», — сказала Фитц.

По ее словам, Меркель считает сотрудничество с Мэй и в целом с британским кабинетом хорошим и доверительным. Также немецкий лидер рассчитывает на то, что так будет и впредь.

Представитель немецкого правительства добавила, что ситуация с Вrexit будет зависеть исключительно от внутриполитической ситуации в Великобритании.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Она уйдет с поста 7 июня.

Нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля.

Теги:   Великобритания Ангела Меркель Тереза Мэй

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