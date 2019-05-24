В Великобритании нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля Вчера, 21:43 97 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Toby Melville Тереза Мэй REUTERS/Toby Melville

В Великобритании Консервативная партия планирует избрать нового лидера, который также станет главой правительства до того, как Палата общин уйдет на летние каникулы.

Об этом сообщает Sky News.

В планах у консерваторов определиться с преемником Терезы Мэй до 20 июля, поскольку британские депутаты обычно уходят на каникулы с третьего или четвертого недели июля.

Представление кандидатур на пост лидера партии продлится до 10 июня, а дальнейшие раунды голосования будут продолжаться до тех пор, пока не останется два финалиста.

Консерваторы рассчитывают, что процесс отбора удастся завершить до конца июня, что позволит им провести серию встреч по всей Великобритании с кандидатами и определиться, кому отдавать свои голоса.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Она уйдет с поста 7 июня.

