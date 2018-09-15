15 сентября 2018, суббота

Меркель обвинила РФ в дестабилизации постсоветских стран

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Ангела Меркель

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия дестабилизирует обстановку во многих республиках бывшего СССР, передает DW.

"Мы видим, что, по сути, почти все бывшие советские республики, не входящие в состав ЕС и НАТО, сталкиваются с внутренними конфликтами, порожденными Россией", - сказала Меркель, выступая перед немецкими военнослужащими, которые дислоцированы в литовском городе Рукла.

Глава германского правительства отметила, что "сегодня все эти государства заняты восстановлением своей территориальной целостности, поскольку Россия либо отделила части их территорий, либо разожгла там конфликты". В качестве примера этому утверждению канцлер назвала ситуацию в Украине, Грузии, Армении, Молдавии и Азербайджане.

Меркель добавила, что подразделения бундесвера (вооруженных сил Германии), расположенные в странах Балтии в рамках миссии НАТО, "необходимы для сдерживания гибридной войны, которую ведет Россия. К этой войне относятся и кибератаки".

В странах Балтии и Польше на ротационной основе в настоящее время размещены немногим более 4,5 тыс солдат и офицеров НАТО.

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