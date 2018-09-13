13 сентября 2018, четверг

Под видом учений Россия перебрасывает к границе с Украиной военных и технику – украинская разведка

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Россия начала крупнейшие с 1981 года военные учения

Россия начала крупнейшие с 1981 года военные учения

Россия увеличивает количество войск недалеко от границы с Украиной, сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.

"Под видом участия в маневрах Восток-2018 в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в том числе артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО Ураган", - сказал он на брифинге, пишет Униан.

По словам представителя Минобороны, в данных регионах развернуты полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для скрытой ротации и усиления передовых позиций боевиков "Л/ДНР".

Кроме того, под видом маневров командование вооруженных сил РФ осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи российско-оккупационным войскам на Донбассе.

11 сентября в России на Дальнем Востоке начались крупнейшие с 1981 года военные учения Восток-2018.

В маневрах, которые продлятся до 17 сентября, примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более тысячи самолетов. 

В российском Минобороны утверждают, что главной целью маневров является проверка "уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния".

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове