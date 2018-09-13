Под видом учений Россия перебрасывает к границе с Украиной военных и технику – украинская разведка

Россия увеличивает количество войск недалеко от границы с Украиной, сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки.
"Под видом участия в маневрах Восток-2018 в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные воинские части на штатной технике, в том числе артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО Ураган", - сказал он на брифинге, пишет Униан.
По словам представителя Минобороны, в данных регионах развернуты полевые лагеря, на базе которых формируются специальные отряды для скрытой ротации и усиления передовых позиций боевиков "Л/ДНР".
Кроме того, под видом маневров командование вооруженных сил РФ осуществляет транспортировку до границы с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи российско-оккупационным войскам на Донбассе.
11 сентября в России на Дальнем Востоке начались крупнейшие с 1981 года военные учения Восток-2018.
В маневрах, которые продлятся до 17 сентября, примут участие около 300 тысяч военных, 80 кораблей, 36 тысяч бронемашин, а также более тысячи самолетов.
В российском Минобороны утверждают, что главной целью маневров является проверка "уровня подготовленности органов военного управления при планировании и проведении перегруппировок войск (сил) на большие расстояния".
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