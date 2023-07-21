Новый посол Германии начинает работу в Украине
Мартин Егер (Фото:МИД Украины)
Новый посол Германии Мартин Егер прибыл в Киев и начинает работу в Украине.
Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в четверг, 20 июля.
Замглавы МИД Евгений Перебийнис принял у новоназначенного посла копии верительных грамот. Он рассказал ему о ситуации в Украине, противодействии российской агрессии и подчеркнул важность помощи, которую предоставляет Берлин.
Егер заверил, что Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также готова усиливать военную, экономическую и гуманитарную поддержку.
На посту Егер заменит Анку Фельдгузен, которая занимала должность посла Германии в Украине с июля 2019 года. С сентября 2021-го дипломат был послом ФРГ в Ираке.