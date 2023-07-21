Новый посол Германии начинает работу в Украине 21 июля, 14:42 Мартин Егер (Фото:МИД Украины)

Новый посол Германии Мартин Егер прибыл в Киев и начинает работу в Украине.



Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в четверг, 20 июля.

Замглавы МИД Евгений Перебийнис принял у новоназначенного посла копии верительных грамот. Он рассказал ему о ситуации в Украине, противодействии российской агрессии и подчеркнул важность помощи, которую предоставляет Берлин.

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Егер заверил, что Германия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также готова усиливать военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

На посту Егер заменит Анку Фельдгузен, которая занимала должность посла Германии в Украине с июля 2019 года. С сентября 2021-го дипломат был послом ФРГ в Ираке.

