Германия передала Украине первые танки Leopard 1
Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)
Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1А5. Они есть в обновленном списке военной помощи на сайте правительства ФРГ.
Кроме них, в пакет вошли:
- 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронетехники;
- 1035 снарядов и 2064 дымовых боеприпаса калибра 155 мм;
- 80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- мостовая система и 12 прицепов;
- десять радаров;
- четыре внедорожника для защиты границ;
- 16 грузовиков Zetros;
- 100 тысяч аптечек.
Также потом готовятся отправить 80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.
Ранее и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен говорил, что 80 танков Leopard 1, которые Копенгаген и Берлин передадут Украине, можно будет использовать в июне. Всего Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков.
7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.