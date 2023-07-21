Германия передала Украине первые танки Leopard 1

21 июля, 11:45
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Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1А5. Они есть в обновленном списке военной помощи на сайте правительства ФРГ.

Кроме них, в пакет вошли:

  • 20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронетехники;
  • 1035 снарядов и 2064 дымовых боеприпаса калибра 155 мм;
  • 80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
  • мостовая система и 12 прицепов;
  • десять радаров;
  • четыре внедорожника для защиты границ;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 100 тысяч аптечек.

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Также потом готовятся отправить 80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.

Инфографика: NV

Ранее и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен говорил, что 80 танков Leopard 1, которые Копенгаген и Берлин передадут Украине, можно будет использовать в июне. Всего Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков.

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Танки Германия Leopard 1

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