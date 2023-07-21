Германия передала Украине первые танки Leopard 1 21 июля, 11:45 Танк Leopard 1 (Фото:Wikipedia)

Германия передала Украине первые десять танков Leopard 1А5. Они есть в обновленном списке военной помощи на сайте правительства ФРГ.

Кроме них, в пакет вошли:

20 пулеметов MG3 для танков Leopard 2 и бронетехники;

1035 снарядов и 2064 дымовых боеприпаса калибра 155 мм;

80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

мостовая система и 12 прицепов;

десять радаров;

четыре внедорожника для защиты границ;

16 грузовиков Zetros;

100 тысяч аптечек.

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Также потом готовятся отправить 80 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN.



Инфографика: NV

Ранее и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен говорил, что 80 танков Leopard 1, которые Копенгаген и Берлин передадут Украине, можно будет использовать в июне. Всего Германия, Дания и Нидерланды обещали около 100 таких танков.

7 февраля правительство Германии выдало немецким военным компаниям лицензию на поставку Украине 178 танков Leopard 1A5.

