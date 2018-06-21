Макрон призвал Европу к борьбе с "проказой" популизма

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о серьезной угрозе дальнейшего распространения популизма в Европе и призвал поддерживать, а не критиковать проевропейские правительства, сообщает Reuters.

В ходе своего визита во французскую провинцию Бретань – один из наиболее проевропейски настроенных регионов страны – Макрон призвал бороться с теми, кто "ненавидит Европу".

"Вы можете видеть, как они [популисты и евроскептики] поднимаются по всей Европе, подобно проказе, в тех странах, где, как нам казалось, уже не увидим их снова, в соседних странах", - отметил французский президент.

"Они говорят самые худшие вещи, и мы привыкаем к этому. Они провоцируют, но никто не приходит в ужас", - подчеркнул он.

Как отмечает Reuters, заявление Макрона прозвучало на фоне его недавнего противостояния с Италией, где недавно пришло ко власти новое правительство, сформированное коалицией правых антиевропейских популистских партий. Спор между Римом и Парижем возник из-за судна Aquarius с 600 беженцев на борту, которое Италия отказалась принимать в свои порты. Макрон обвинил итальянские власти в "цинизме и безответственности", хотя одновременно стал объектом критики и на родине, так как Франция не предложила принять судно – в итоге оно отправилось в Испанию.

"Мы обвиняем европейцев в том, что они не совсем такие, какими мы хотим их видеть, но забываем осуждать тех, кто больше не похож на нас, тех, кто ненавидит [Европу]", - сказал Макрон.

"Мы привыкаем к крайностям в этих странах, которые годами были проевропейскими, подобно нам, и в этом вопросе наша деловая, журналистская и политическая элита несет огромную ответственность", - подчеркнул французский президент.

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