Макрон прибыл в США с государственным визитом

Президент Франции Эммануэль Макрон 23 апреля прибыл с государственным визитом в США.

Как сообщает DW, Макрон стал первым гостем Трампа, который посетил США с государственным визитом.

Трамп и Макрон намерены обсудить международную безопасность, мировую торговлю и двусторонние отношения. В переговорах также примут участие советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон и ряд министров.

Стороны обсудят решение американского президента ввести 25% пошлины на сталь и 10% на алюминий. Ранее Евросоюз, для которого сделано временное исключение, обратился с жалобой в ВТО. ЕС хочет выступать партнером США в борьбе с несправедливой практикой торговли со стороны Китая, подчеркивает французская сторона.

Еще одной темой для переговоров в ходе встречи двух президентов с участием канцлера Германии Ангелы Меркель станет соглашение с Ираном по ядерной программе. Представители Евросоюза озабочены возможным срывом соглашения об ограничении иранской атомной программы. Ранее Трамп пригрозил выйти из соглашения с Ираном в том случае, если к 12 мая этот документ не будет ужесточен.