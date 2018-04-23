Макрон назвал Путина "одержимым" вмешательством в чужие дела

По словам Макрона, в отношениях с Путиным нельзя позволять себе наивности

Президент Франции Эммануэль Макрон считает главу Кремля Владимира Путина "одержимым" вмешательством во внутренние дела других государств.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox.

"Он жаждет величия России. Народ его политикой гордится. Он очень жесткий по отношению к меньшинствам и своим оппонентам, а его идея демократии не соответствует моей. Я не согласен с ним по многим вопросам. Он сильный и умный, но в отношениях с ним нельзя позволять себе наивности. Он одержим вмешательством в наши демократии", - заявил Макрон.

По его словам, тактика Путина состоит в том, чтобы максимально воспользоваться слабостями своих противников, используя при этом инструменты пропаганды.

Ранее сообщалось, что Макрон вместо поздравлений Путина с победой на выборах напомнил об оккупированных РФ территориях Украины.