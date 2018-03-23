Макрон: Отравление Скрипаля является нападением на суверенитет Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отравление экс-агента Сергея Скрипаля является нападением на суверенитет Европы.

Об этом Макрон заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Мы рассматриваем это нападение как серьезный вызов нашей безопасности и как нападение на европейский суверенитет", - цитирует Макрона AFP.

Президент Франции добавил, что это требует скоординированного, решительного ответа со стороны государств-членов ЕС.

23 марта ЕС в знак солидарности с Лондоном решил временно отозвать своего посла Маркуса Эдерера из Москвы. В тот же день, глава Европейского совета Дональд Туск анонсировал дополнительные меры стран ЕС против России в связи с отравлением Скрипаля.

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14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления екс-агента Скрипаля и его дочери Юлии. Также Мэй обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.

Также Мэй объявила об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Соединенное Королевство и отмене остальных запланированных встреч на высшем уровне с представителями России.

Мэй посетовала, что Москва ответила на все просьбы доказать свою непричастность к отравлению с "сарказмом и презрением".

Отметим, что РФ отвергла все обвинения и в ответ на действия Лондона выслала 23 британских дипломата.

Президент РФ Владимир Путин все обвинения Лондона в адрес РФ назвал "чушью", так как Москва не могла позволить себе такого, тем более накануне выборов и чемпионата мира по футболу.

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