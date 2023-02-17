«Россия — мафиозное государство». Макрон обвинил Путина во лжи из-за ЧВК Вагнер 17 февраля, 23:11 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил российского диктатора Владимира Путина во лжи из-за связи РФ с частной военной компанией Вагнер.

Об этом сообщает Politico.

Во время Мюнхенской конференции по безопасности он заявил, что на тот момент он поверил словам Путина, но сейчас понимает, что Россия — это обычное мафиозное государство.

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«Год назад я разговаривал с Путиным, и он заверил меня, что Россия не имеет ничего общего с группой Вагнер. Я принял это. Сегодня мы видим, что группа Вагнера вовлечена в войну России против Украины. Это значит, что Россия — обычное мафиозное государство», — сказал он.

Глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ранее заявлял, что Россия оккупирует Европу и поделится с украинцами. По его убеждению, Украине «по-человечески» надо отдать Францию, Болгарию и Италию.