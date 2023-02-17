«Час диалога еще не наступил». В Украине не может быть мира, пока не будет побеждена Россия — Макрон 17 февраля, 17:03 Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Украине не может быть мира, пока не будет побеждена Россия.

Об этом сообщает The Guardian.

«Час диалога еще не наступил, потому что Россия выбрала войну. Россия решила нанести удар по гражданской инфраструктуре и совершить военные преступления. Атака России должна провалиться», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

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По его словам, важно предоставить Украине возможность вернуться за стол переговоров приемлемым образом и работать над долгосрочным миром на условиях, которые выбрали украинцы.

Макрон заявил, что Россия обречена на «поражение в будущем», поскольку российская агрессия укрепила государственность Украины как страны, вынудила Финляндию и Швецию подать заявку на вступление в НАТО и заставила европейские страны больше думать о самообороне.

Президент Франции рассказал, что когда он говорил с Путиным год назад, он «почти поверил ему», что тот не имеет никакого отношения к ЧВК Вагнера. Однако, по словам Макрона, теперь по происходящему в Украине ясно, что вагнеровцы действуют как орудие «мафии» для совершения преступлений.