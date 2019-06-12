Макрон анонсировал «насыщенные» переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на этой неделе проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Он отметил, что европейские страны должны вести переговоры с Россией несмотря на существующие разногласия, сообщает телеканал RTS.
«Должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная беседа с Владимиром Путиным. Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю», — заявил Макрон.
Он также отметил, что не поддерживает возвращение России в Большую восьмерку до наступления прогресса в выполнении Минских договоренностей.