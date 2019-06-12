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Макрон анонсировал «насыщенные» переговоры с Путиным

Сегодня, 01:18
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Макрон анонсировал «насыщенные» переговоры с Путиным - фото

REUTERS/Denis Balibouse

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на этой неделе проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что европейские страны должны вести переговоры с Россией несмотря на существующие разногласия, сообщает телеканал RTS.

«Должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная беседа с Владимиром Путиным. Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю», — заявил Макрон.

Он также отметил, что не поддерживает возвращение России в Большую восьмерку до наступления прогресса в выполнении Минских договоренностей.

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Теги:   Владимир Путин Эммануэль Макрон

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