Макрон анонсировал «насыщенные» переговоры с Путиным Сегодня, 01:18 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Denis Balibouse Эммануэль Макрон REUTERS/Denis Balibouse

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на этой неделе проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он отметил, что европейские страны должны вести переговоры с Россией несмотря на существующие разногласия, сообщает телеканал RTS.

«Должна быть стратегическая дискуссия, поэтому на этой неделе у меня будет еще одна длинная и насыщенная беседа с Владимиром Путиным. Было бы неправильно позволять России разворачиваться к Китаю», — заявил Макрон.

Он также отметил, что не поддерживает возвращение России в Большую восьмерку до наступления прогресса в выполнении Минских договоренностей.