Экс-посол США в Украине объяснил, когда Зеленскому стоит встретиться с Путиным для прямых переговоров Сегодня, 08:11 Цей матеріал також доступний українською Александр Медведев / НВ Пайфер считает, что сейчас Украине выгодно иметь рядом во время переговоров представителей Франции и Германии Александр Медведев / НВ

Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в интервью журналу НВ объяснил, когда, по его мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит встретиться с президентом России Владимиром Путиным для прямых переговоров.



«Если Путин осознает, что России нужна новая политика в отношении Донбасса, то тогда, может быть, и стоит встретиться для прямых переговоров. В конце концов, именно от Путина в первую очередь зависит судьба Донбасса», — заявил он, отвечая на вопрос, надо ли Зеленскому встречаться с Путиным один на один.

В то же время, Пайфер выразил мнение, что «лучше пока обойтись нормандским форматом», так как Украине выгодно иметь рядом во время переговоров представителей Франции и Германии.

«От Минских договоренностей тоже не стоит отказываться, ведь именно на них основаны санкции Евросоюза в отношении России. Если вы откажетесь от Минска, на каком основании ЕС будет продлевать свои санкции?» — добавил экс-посол США в Украине.

Напомним, Владимир Зеленский еще до своего избрания неоднократно заявлял, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

24 апреля советник Зеленского Иван Апаршин заявил, что переговоры один на один с Путиным бесперспективны.

26 апреля экс-президент Польши Александр Квасьневский заявил, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не намерен встречаться с российским лидером Владимиром Путиным один на один.

4 июня во время визита в Брюссель Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и готова выполнять Минские соглашения.

5 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встрече лидеров Украины и РФ должно предшествовать выполнение договоренностей, достигнутых в рамках переговоров в нормандском формате.

Полный текст интервью с экс-послом США в Украине Стивеном Пайфером читайте в свежем номере журнала НВ — № 20 от 6 июня 2019 года

