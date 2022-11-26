Люблинский треугольник. Украина, Польша и Литва подписали совместное заявление по результатам встречи трех премьеров в Киеве 26 ноября, 11:31 Премьеры Польши и Литвы приехали в Киев на встречу Люблинского треугольника (Фото:Кабинет Министров Украины)

Премьер-министры Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках Люблинского треугольника.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, встреча украинского премьера Дениса Шмыгаля с польским и литовским коллегами Матеушем Моравецким и Ингрид Шимоните прошла в Киеве в субботу, 26 ноября.

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В совместном заявлении отмечен существенный вклад Люблинского треугольника в консолидацию международной поддержки Украины, а также противодействие агрессивной политике России, расследование ее военных преступлений и привлечение виновных к ответственности, а также необходимость дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

В заявлении премьеры также поддержали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС сразу после положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство.



Во время совместной пресс-конференции Шмыгаль подчеркнул, что 9 месяцев войны доказали, насколько важно единство народов Украины, Польши и Литвы.

«Сегодняшняя встреча в очередной раз показала, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие цели, ценности, единая позиция в оценках угроз, а также общее видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, на встрече премьерами обсуждался широкий круг вопросов: гуманитарная, финансовая, экономическая, энергетическая политика.

Премьер подчеркнул, что также стороны обсудили приоритетные вопросы, в частности, победу Украины в войне против России.