Требование диктатора. Лукашенко заявил, что белорусская армия должна «извлечь уроки» из войны России против Украины
Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что требует от министра обороны, чтоб армия Беларуси «извлекала уроки» из войны России против Украины.
Война России против Украины — главные события 26 мая
Об этом сообщает Белта.
«Я от него требовал постоянно: „Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!“ Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: „А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?“ — Да, изменились. Иначе и быть не могло», — сказал диктатор.
По его словам, Беларусь должна «объективно оценивать обстановку» в Беларуси и за ее пределами с «военной точки зрения».
«Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», — сказал он.
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