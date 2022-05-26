Требование диктатора. Лукашенко заявил, что белорусская армия должна «извлечь уроки» из войны России против Украины 26 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Александр Лукашенко (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что требует от министра обороны, чтоб армия Беларуси «извлекала уроки» из войны России против Украины.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщает Белта.

«Я от него требовал постоянно: „Смотри вокруг, наблюдай, делай выводы, уроки, уроки и еще раз уроки!“ Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: „А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?“ — Да, изменились. Иначе и быть не могло», — сказал диктатор.

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По его словам, Беларусь должна «объективно оценивать обстановку» в Беларуси и за ее пределами с «военной точки зрения».

«Потому что если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», — сказал он.

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