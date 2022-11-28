Планирует еще больше. Литва отправила в Украину более 100 трансформаторов
После ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре Киев остался без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Литва направила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами.
Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter в воскресенье, 27 ноября.
«За последние дни шесть грузовиков со 114 трансформаторами были отправлены из Литвы в Украину», — написал он.
По его словам, всего Литва намерена поставить 252 трансформатора.
На фоне ударов страны-агрессора по объектам критической инфраструктуры Рига закупила для Киева электрогенераторы и тепловые пушки.