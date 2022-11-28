Планирует еще больше. Литва отправила в Украину более 100 трансформаторов 28 ноября, 12:49 После ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре Киев остался без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Литва направила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter в воскресенье, 27 ноября.

«За последние дни шесть грузовиков со 114 трансформаторами были отправлены из Литвы в Украину», — написал он.

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По его словам, всего Литва намерена поставить 252 трансформатора.

На фоне ударов страны-агрессора по объектам критической инфраструктуры Рига закупила для Киева электрогенераторы и тепловые пушки.

