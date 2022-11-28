Планирует еще больше. Литва отправила в Украину более 100 трансформаторов

28 ноября, 12:49
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После ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре Киев остался без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

После ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре Киев остался без света (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Литва направила в Украину шесть грузовиков со 114 трансформаторами.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter в воскресенье, 27 ноября.

«За последние дни шесть грузовиков со 114 трансформаторами были отправлены из Литвы в Украину», — написал он.

Видео дня

По его словам, всего Литва намерена поставить 252 трансформатора.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1596869391974813698?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1596869391974813698%7Ctwgr%5E76e5c1bec6dc0f1f2c8e0ab5f4a040f13080b70e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F11%2F28%2F7151413%2F

На фоне ударов страны-агрессора по объектам критической инфраструктуры Рига закупила для Киева электрогенераторы и тепловые пушки.

https://www.youtube.com/watch?v=7zGdJpo9JiM
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Литва Инфраструктура Трансформаторы

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