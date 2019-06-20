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Лидеры ЕС поддержали продление экономических санкций против России

Вчера, 21:49
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Лидеры ЕС поддержали продление экономических санкций против России - фото

Capri23auto/pixabay.com

Санкции продлили еще на полгода

Лидеры Евросоюза высказались за продление на полгода экономических санкций против России.

Об этом сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн.

Решение было принято единогласно.

«Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации Минских соглашений», — написал Ааманн.

Ранее совет ЕС продлил еще на один год санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

Теги:   Евросоюз Санкции против России Россия

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