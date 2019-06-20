Лидеры ЕС поддержали продление экономических санкций против России Вчера, 21:49 Цей матеріал також доступний українською Capri23auto/pixabay.com Санкции продлили еще на полгода Capri23auto/pixabay.com

Лидеры Евросоюза высказались за продление на полгода экономических санкций против России.

Об этом сообщил официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн.

Решение было принято единогласно.

«Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации Минских соглашений», — написал Ааманн.

Ранее совет ЕС продлил еще на один год санкции против России за незаконную аннексию Крыма.