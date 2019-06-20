ЕС продлил крымские санкции еще на год Сегодня, 16:25 Цей матеріал також доступний українською Capri23auto/pixabay.com Решение вступит в силу после публикации Capri23auto/pixabay.com

В четверг, 20 июня, Совет ЕС продлил еще на один год санкции против России за незаконную аннексию Крыма.

«20 июня 2019 года Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Санкции запрещают импорт в ЕС крымских продуктов, инвестиции в Крым и Севастополь, в частности, приобретение европейцами или европейскими компаниями недвижимости или предприятий в Крыму, предоставление туристических услуг в Крыму и Севастополе, в том числе заходы круизных судов в крымские порты, продажу определенных товаров и технологий крымским компаниям и прочее.

Санкции были введены в 2014 году. С тех пор они ежегодно продлевались.