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Саммит приостановлен. Лидерам ЕС не удалось выбрать главу Еврокомиссии

Сегодня, 00:46
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Preben Aamann via Twitter

Между лидерами ЕС возникли разногласия относительно кандидатуры главы Еврокомиссии

Председатель Европейского совета Дональд Туск в ночь на 1 июля прервал саммит совета в Брюсселе, на котором лидеры стран Евросоюза должны были согласовать кандидатуру нового главы Еврокомиссии.

Об этом сообщил официальный представитель Дональда Туска Пребен Ааманн в своем Twitter.

«Европейский совет приостановлен его председателем. Теперь Туск будет организовывать двусторонние встречи с лидерами [cтран ЕС]. [Заседание] Европейского совета возобновится после завершения двусторонних переговоров», — написал Ааманн.

Сейчас пост главы Еврокомиссии занимает представитель Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Однако он не выдвигал свою кандидатуру.

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на свои источники сообщило, что следующим главой Еврокомиссии может стать нидерландский политик, социал-демократ Франс Тиммерманс.

Из гонки за пост главы Еврокомиссии выбыл прежний фаворит, член Христианско-социального союза немец Манфред Вебер — именно после этого шансы на победу у голландца Тиммерманса значительно увеличились.

Однако, как сообщает DW, страны Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия) выступили против кандидатуры Тиммерманса, поскольку тот в качестве заместителя Жана-Клода Юнкера выступал за санкции против Варшавы и Будапешта. Популистское правительство Италии тоже выступает против кандидатуры Тиммерманса.

Теги:   Еврокомиссия Жан-Клод Юнкер Брюссель Дональд Туск Евросоюз

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