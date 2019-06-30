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Reuters назвало имя топ-кандидата на пост главы Еврокомиссии

Вчера, 17:02
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euranet_plus/Flickr

Франс Тиммерманс

Нидерландский политик социал-демократ Франс Тиммерманс, скорее всего, может стать следующим главой Еврокомиссии, сообщает агентство Reuters cо ссылкой на источники.

«Похоже, что Тиммерманс станет президентом Еврокомиссии», — сказал Reuters дипломат, участвовавший в переговорах о кандидатуре нового главы ЕК.

Об этом же заявил и второй источник агентства в Брюсселе.

Ранее из гонки за пост главы ЕК выбыл прежний фаворит, член Христианско-социального союза немец Манфред Вебер — именно после этого шансы на победу у голландца Тиммерманса значительно увеличились.

Однако, как сообщает DW, страны Вышеградской группы — против его кандидатуры, поскольку тот в качестве заместителя Жана-Клода Юнкера выступал за санкции против Варшавы и Будапешта. Популистское правительство Италии тоже против кандидатуры Тиммерманса.

В воскресенье, 30 июня, состоится внеочередного саммит ЕС под председательством главы Евросовета Дональда Туска.

На этом саммите главам государств и правительств стран ЕС предстоит определить преемника нынешнего главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Теги:   Евросоюз Франс Тиммерманс Еврокомиссия

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