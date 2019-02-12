Лавров предостерег Вашингтон от вмешательства в дела Венесуэлы Вчера, 21:48 890 Цей матеріал також доступний українською EPA Сергей Лавров EPA

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег США от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео.

"Лавров предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие, чем грозит Вашингтон в нарушение международного права", - говорится в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что стороны заявили о готовности провести консультации по Венесуэле в русле принципов устава ООН.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.