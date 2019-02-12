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Лавров предостерег Вашингтон от вмешательства в дела Венесуэлы

Вчера, 21:48
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EPA

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег США от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. 

Об этом он заявил по итогам телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео.

"Лавров предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие, чем грозит Вашингтон в нарушение международного права", - говорится в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что стороны заявили о готовности провести консультации по Венесуэле в русле принципов устава ООН.

Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.

США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.

Николас Мадуро, которого Россия считает легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в каком случае он может пойти на такой шаг.

Теги:   Майк Помпео Сергей Лавров Николас Мадуро Венесуэла Россия США

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