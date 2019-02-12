Лавров предостерег Вашингтон от вмешательства в дела Венесуэлы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предостерег
США от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
Об этом он заявил по итогам телефонного
разговора с государственным секретарем США Майком Помпео.
"Лавров предостерег от любого
вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие, чем
грозит Вашингтон в нарушение международного права", - говорится в
сообщении.
В МИД России подчеркнули, что стороны заявили
о готовности провести консультации по Венесуэле в русле принципов устава ООН.
Напомним, что 23 января лидер оппозиции и спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом охваченной экономическим кризисом Венесуэлы.
США, Канада, ЕС, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным главой государства.
Николас Мадуро, которого Россия считает
легитимным президентом, заявил о попытке государственного переворота.
Президент США Дональд
Трамп рассматривает возможность отправки американских военных в
Венесуэлу. Он отметил, что это является “одним из вариантов”, но не уточнил, в
каком случае он может пойти на такой шаг.