Латвийский делегат в ПА ОБСЕ послал представителей России за «военным кораблем» — видео 23 февраля, 19:29 Рихардс Колс (Фото:скриншот видео / OSCE Parliamentary Assembly / Facebook)

Латвийский депутат Рихардс Колс во время Парламентской ассамблеи ОБСЕ в четверг, 23 февраля, отправил делегацию страны-террориста России за «русским военным кораблем».

Колс опубликовал в Twitter фрагмент своего выступления на комитете по политическим вопросам и безопасности. Он возмутился присутствием российской делегации в зале и назвал их военными преступниками, а также напомнил, что это подсанкционные люди, которые голосовали за незаконную аннексию части украинской территории.



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«Я бы хотел воспользоваться моментом — прошу прощения, господин председатель. Передам сообщение делегации РФ, сидящей в этом зале, цитируя украинских пограничников: «Русский военный корабль, пошел нах*й», — сказал латвийский депутат.



После этого вице-спикер госдумы РФ Петр Толстой заявил, что делегация страны-террориста «находится [в ПА ОБСЕ] по праву» и пожаловался на оскорбления, а затем предложил «тем, кто хочет оскорблять Россию», выйти из зала «вместе со своими украинскими флагами». Когда россиянин начал свое выступление, делегаты ряда стран вышли из зала заседаний.

Инфографика: скриншот відео / OSCE Parliamentary Assembly / Facebook

Член украинской делегации в ПА ОБСЕ, нардеп Наталья Пипа ранее написала в Facebook, что представители Украины бойкотируют Ассамблею, пока оттуда не выгонят представителей страны-агрессора России, и встречаются с представителями делегаций разных стран.



Как сообщает Укринформ, Австрия выдала визы членам российской делегации в ПА ОБСЕ для участия в заседании 23−24 февраля в Вене, в том числе Толстому, несмотря на санкции Евросоюза.