Кулеба жестко раскритиковал противников поставок оружия Украине

3 августа, 21:29
Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Kay Nietfeld/Pool via REUTERS)

Украина с пониманием относится к отказу некоторых стран поставлять оружие.

Однако власти заявляют, что государства, которые выступают против поставок вооружения другими странами, на самом деле хотят завершения войны, даже ценой украинской государственности.

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что есть определенные страны, которые принципиально отказываются от идеи поставки оружия Украине. В Европе такая страна одна. Кулеба отметил, что с пониманием относится к такой позиции.

«Но те, кто говорит, что поставке Украине оружия являются подбрасыванием дров в огонь, врут. Они говорят, что якобы выступают за мир, но на самом деле они имеют в виду, что пусть Россия захватывает еще больше территорий Украины, мы хотим, чтобы эта война завершилась, даже если Украина потеряет государственность», — сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что некоторые политики заявляют, что поставки оружия якобы подпитывает войну.

«Это не подпитывает войну, это (подобные заявления — ред.) подпитывает российскую агрессию против Украины», — добавил он.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/466635154922768

1 августа представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в понедельник, 1 августа, США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 550 млн долларов, который будет включать боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

https://www.youtube.com/watch?v=PbIuegkqWfs
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Военная помощь Поставки оружия Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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