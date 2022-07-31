Италия предоставит новый пакет военной помощи для Украины — Резников

31 июля, 15:39
Италия предоставит новый пакет военной помощи для Украины (Фото:greghristov / pixabay)

Италия предоставит новый пакет военной помощи для Украины (Фото:greghristov / pixabay)

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил правительство Италии и лично своего итальянского коллегу Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи.

«Когда мы едины, нас не победить. Я хотел бы поблагодарить правительство Италии и лично моего друга Лоренцо Герини за новый пакет военной помощи. Народ Украины всегда будет помнить непоколебимую поддержку Италии. Спасибо», — написал Резников в Twitter в воскресенье, 31 июля.

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https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1553647959501414401
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Перечень предоставляемых в рамках нового пакета помощи вооружений не раскрывается.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что политический кризис в стране связанный с отставкой премьера может оказать значительное влияние на возможности поставлять Украине оружие для борьбы с российской агрессией.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Минобороны Украины Италия Военная помощь Поставки оружия Алексей Резников Война России против Украины

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