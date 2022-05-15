«Оружие и другая помощь уже в пути». Кулеба встретился с Блинкеном в Берлине

15 мая, 11:52
Цей матеріал також доступний українською
Кулеба и Блинкен (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Кулеба и Блинкен (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

«Больше оружия и другой помощи уже на пути в Украину. Мы договорились тесно сотрудничать, чтобы украинский экспорт продовольствия достигал потребителей в Африке и Азии. Благодарен секретарю Блинкену и США за их лидерство и непреклонную поддержку», — написал Кулеба.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1525754297031467008
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Помощь Украина Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X