«Оружие и другая помощь уже в пути». Кулеба встретился с Блинкеном в Берлине
Кулеба и Блинкен (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.
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Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.
«Больше оружия и другой помощи уже на пути в Украину. Мы договорились тесно сотрудничать, чтобы украинский экспорт продовольствия достигал потребителей в Африке и Азии. Благодарен секретарю Блинкену и США за их лидерство и непреклонную поддержку», — написал Кулеба.
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