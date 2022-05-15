«Оружие и другая помощь уже в пути». Кулеба встретился с Блинкеном в Берлине 15 мая, 11:52 Цей матеріал також доступний українською Кулеба и Блинкен (Фото:Dmytro Kuleba via Twitter)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

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Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

«Больше оружия и другой помощи уже на пути в Украину. Мы договорились тесно сотрудничать, чтобы украинский экспорт продовольствия достигал потребителей в Африке и Азии. Благодарен секретарю Блинкену и США за их лидерство и непреклонную поддержку», — написал Кулеба.

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