Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против России
Кулеба и Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном усиление санкционного давления на РФ и обеспечение глобальной продовольственной безопасности.
Война России против Украины — главные события 8 мая
«В День памяти и примирения, День победы в Европе с госсекретарем Блинкеном скоординировали шаги по приближению победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — написал Кулеба в Twitter.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.