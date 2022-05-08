Кулеба обсудил с Блинкеном новые санкции против России

8 мая, 18:12
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Кулеба и Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Кулеба и Блинкен (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном усиление санкционного давления на РФ и обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

Война России против Украины — главные события 8 мая

«В День памяти и примирения, День победы в Европе с госсекретарем Блинкеном скоординировали шаги по приближению победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — написал Кулеба в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1523309894237097985
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Санкции против России Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен Война России против Украины

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