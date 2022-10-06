«Паралич». Кремль и Путин ослабли настолько, что главари «Л/ДНР» начали «играть» самостоятельно — политолог

6 октября, 14:33
Эксклюзив НВ
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин не планировал проводить референдумы и был заинтересован в переговорах с Украиной, однако марионетковые главари псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» разрушили его планы. Такое мнение в эфире Радио НВ озвучил политолог и политтехнолог Аббас Галлямов.

«Путин выбирает между плохим и совсем плохим, у него нет хороших вариантов. И решил отдать азовцев в надежде, что это позволит продемонстрировать его добрую волю украинцам, чтобы украинцы всё-таки, может быть, сели с ним за стол переговоров. Тема азовцев не помогла, потому что референдумы он тоже провёл, хоть и против своей воли. Это я и называю параличом», — заявил Галлямов.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1S8kK3USjgQ&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

По его мнению, Путин оказался в таком положении из-за действий главарей так называемых псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР» Дениса Пушилина и Валерия Пасечника, напуганных контрнаступлением ВСУ:

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«Они поняли, что Кремль ослаб настолько, что надо уже играть самостоятельно, не надеясь, что Кремль их спасёт. Они попытались заякорить Россию, чтобы Россия не могла так же легко убежать [из Донецкой и Луганской областей], как бежала из-под Харькова».

Галлямов считает, что изменить планы российского диктатора им удалось с помощью кремлевских силовиков:

«Они вытащили эту тему в публичное пространство. Я думаю, конечно, они нашли себе союзников внутри Кремля. Часть силовиков, которые работают на обострение конфликта, пытаются создать такую ситуацию, чтоб Путин не шел на переговоры. Таким образом они в той или иной степени подыграли Пасечнику и Пушилину, которые выступили драйверами процесса [проведения референдумов]».

Редактор: Анаид Агаджанова

Теги:   Донбасс Владимир Путин ДНР ЛНР Украинская армия Российская агрессия Сепаратисты Денис Пушилин Референдум Псевдореферендум Контрнаступление Радио НВ Война России против Украины

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