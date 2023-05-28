Программное интервью Фукуямы. Звездный философ — о том, как Запад упустил возможности остановить войну и переоценил коррупцию в Украине 28 мая, 07:40 NV Премиум Американский политический философ Фрэнсис Фукуяма дал журналу NV откровенное интервью о том, как изменилось его восприятие Украины, России и мира за год большой войны. (Фото:Джурджа Падейски / Стэнфордский университет)

Фрэнсис Фукуяма — о доле вины Запада в том, что Россия напала на Украину, информационном поле российского селянина, изменениях в украинском обществе после войны и о том, что масштабы коррупции в Украине, по его мнению, существенно преувеличены.

С Фрэнсисом Фукуямой, человеком из первой пятерки самых мощных мыслителей мира, NV разговаривает в начале второго года большой войны, развязанной Россией в Украине, когда большинство государств понимает опасность России как государства-агрессора.

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Американский политический философ Фукуяма стал знаменитым в 90-х, когда спрогнозировал будущее человечества в своей знаковой книге Конец истории и последний человек. Впрочем, мега-популярный тогда, сегодня этот труд уже считается утопией, потому что отражает надежды мира в конце ХХ века, что в конце концов все государства будут считать либеральную демократию и рыночную экономику приоритетными для себя.

После того как XXI век доказал ошибочность этого прогноза — в сегодняшнем мире существуют и создаются новые авторитарные режимы, процветает популизм и начинаются войны — Фукуяма, уже профессор уважаемого Стэнфордского университета, выпустил свою вторую популярную книгу Идентичность. Потребность в достоинстве и политика обиды.

Теперь в разговоре с NV он размышляет о том, какие процессы происходят в четырех эпицентрах мировых событий — США, Китае, Украине и России, и что их ждет в будущем.

-За 30 лет существования Российская Федерация превратилась в крайне праворадикальное имперское образование, которое не признает никаких границ — ни своих, ни чужих. И мы помним мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году, войну в Грузии, начало войны в Украине. Почему цивилизованному миру не удалось предвидеть риск этой большой российской войны, поверить в ее реальность и возможность?