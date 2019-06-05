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Зеленский рассказал, когда состоится референдум о вступлении Украины в НАТО

Вчера, 11:19
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Зеленский рассказал, когда состоится референдум о вступлении Украины в НАТО - фото

Пресс-служба АП

Зеленский: НАТО — это не страшно

Вопрос о вступлении Украины в НАТО будет вынесен на референдум, когда украинцы будут к этому готовы, заявил президент Владимир Зеленский в эфире 1+1.

«Курс в НАТО — это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда украинцы будут все готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно будет в НАТО.

Ранее во время визита в Брюссель Зеленский заявил, что курс Украины в НАТО и ЕС является неизменным внешнеполитическим приоритетом.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада утвердила инициированные экс-президентом Петром Порошенко изменения в Конституцию относительно закрепления курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО.

Позже пятый президент Украины заявил, что референдум о вступлении в НАТО состоится в любом случае.


Теги:   Украинцы Референдум НАТО Владимир Зеленский

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