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Порошенко о вступлении НАТО: Референдум и так будет, читайте матчасть

Сегодня, 16:09
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Порошенко о вступлении НАТО: Референдум и так будет, читайте матчасть - фото

Kyiv Security Forum

По словам Порошенко, членство Украины в НАТО - "это альфа и омега" его программы

Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что в Конституцию уже внесены изменения относительно курса евроатлантической интеграции.

Выступая на 12-м форуме по безопасности в Киеве, Порошенко сказал, что референдум по вступлению в НАТО состоится, когда будет готовность.

"Вчера я подписал уникальный указ о запуске годовой национальной программы укрепления партнерства между Украиной и НАТО, где четко расписано, что к 2020 году, мы должны сделать, чтобы в 2023 году соответствовать критериям, которые позволят подписать план действий по членству", - отметил он.

По словам, Порошенко, "только полноправное членство в ЕС и Североатлантическом альянсе окончательно и необратимо гарантирует украинскую государственную независимость".

Он подчеркнул, что членство Украины в НАТО - "это альфа и омега" его программы.

"Оттягивать принятие решения, оттягивать эту работу – под каким бы предлогом вы ни пытались это сделать: референдум или еще что-то. Референдум и так будет – почитайте материальную часть. Референдум будет тогда, когда мы подготовимся ко вступлению – и когда страна, народ будет вносить изменения в Конституцию, делегируя часть суверенных полномочий. Но делать надо сейчас и уже, не откладывать", – заявил Порошенко.

Напомним, кандидат в президенты и шоумен Владимир Зеленский считает, что вопрос о движении Украины в Евросоюз и НАТО нужно решать на референдуме.

Теги:   НАТО Петр Порошенко

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