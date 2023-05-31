«Европа увидела ужасы, совершенные россиянами». Посол ЕС Матти Маасикас — о противодействии РФ и старте переговоров о членстве Украины в Евросоюзе

31 мая, 13:10
NV Премиум
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Посол ЕС в Украине Матти Маасикас (Фото:European Union in Ukraine / Facebook)

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас (Фото:European Union in Ukraine / Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Radio NV рассказал, как Европа уже противодействует российской пропаганде и контрабанде товаров в РФ, а также о том, когда могут стартовать переговоры о членстве Украины в ЕС.

 — Высказывание главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля о F-16 является очень важным для Украины в контексте возможности расширения авиационной коалиции стран ЕС в вопросе обучения и поставки боевых самолетов для Украины. Каково Ваше мнение?

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— Эта дискуссия разворачивается в позитивном направлении, так же, как в прошлом году весной, когда Украина подвергалась массированным ракетным обстрелам. Затем, в течение осени, разговоры велись о поставках танков для Украины. И сейчас происходит аналогичная дискуссия.

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Кажется, что коалиция боевых самолетов формируется достаточно интенсивно и с хорошими результатами. И я это приветствую. Это очень-очень позитивное развитие событий.

— Пожалуйста, расскажите о макрофинансовой помощи от ЕС.

Теги:   Евросоюз Интервью NV Украина-ЕС Россия-ЕС Санкции ЕС Радио NV Матти Маасикас Украина-ЕС-Россия Война России против Украины

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