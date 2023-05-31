«Европа увидела ужасы, совершенные россиянами». Посол ЕС Матти Маасикас — о противодействии РФ и старте переговоров о членстве Украины в Евросоюзе 31 мая, 13:10 NV Премиум Посол ЕС в Украине Матти Маасикас (Фото:European Union in Ukraine / Facebook)

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в интервью Radio NV рассказал, как Европа уже противодействует российской пропаганде и контрабанде товаров в РФ, а также о том, когда могут стартовать переговоры о членстве Украины в ЕС.

— Высказывание главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля о F-16 является очень важным для Украины в контексте возможности расширения авиационной коалиции стран ЕС в вопросе обучения и поставки боевых самолетов для Украины. Каково Ваше мнение?

Видео дня

— Эта дискуссия разворачивается в позитивном направлении, так же, как в прошлом году весной, когда Украина подвергалась массированным ракетным обстрелам. Затем, в течение осени, разговоры велись о поставках танков для Украины. И сейчас происходит аналогичная дискуссия.

Кажется, что коалиция боевых самолетов формируется достаточно интенсивно и с хорошими результатами. И я это приветствую. Это очень-очень позитивное развитие событий.

— Пожалуйста, расскажите о макрофинансовой помощи от ЕС.