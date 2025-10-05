Ким Чен Ын пригрозил «дополнительными военными мерами» в ответ на «расширение присутствия» США в регионе

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что выделил стратегические ресурсы для реагирования на наращивание военного присутствия США в регионе, и пообещал разработать «дополнительные военные меры».

Об этом сообщает Reuters.

«Прямо пропорционально наращиванию американских сил в Корее, наш стратегический интерес в регионе также возрос, и мы соответственно выделили специальные ресурсы для ключевых целей, представляющих интерес», — сказал Ким Чен Ын.

Реклама

Он, не приведя подробностей, добавил, что Северная Корея «несомненно разработает дополнительные военные меры», чтобы подготовиться к реагированию на наращивание американских войск.

КНДР укрепляет военные связи с Россией и поддерживает войну РФ против Украины, предоставляя Москве вооружение и солдат. Ким Чен Ын также углубляет сотрудничество с Китаем и недавно посетил Пекин, где вместе с китайским лидером Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным наблюдал за большим военным парадом.

18 июня 2024 года российский диктатор Владимир Путин совершил визит в Пхеньян для встречи с диктатором КНДР Ким Чен Ыном.

Во время встречи Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», стремясь расширить экономическое и военное сотрудничество и укрепить «единый фронт» против Вашингтона.

4 декабря Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве вступил в силу.

11 мая 2025 года Путин официально признал участие военнослужащих из КНДР в войне России против Украины.

13 июля Ким Чен Ын заявил о готовности безоговорочно поддерживать все действия российского руководства, направленные на «решение украинского конфликта».