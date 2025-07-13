Органы военной разведки Южной Кореи сообщили, что Северная Корея могла поставить России более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм для поддержки ее войны против Украины.

Об этом сообщает Yonhap.

Согласно докладу Агентства военной разведки, Северная Корея предоставила России около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

«Если считать с единичными снарядами калибра 152 мм, [количество поставленных снарядов], как предполагается, достигло более 12 миллионов», — говорится в сообщении разведывательного управления.

29 мая многосторонняя группа мониторинга санкций сообщила, что в 2024 году страна-агрессор Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и боеприпасов, в том числе калибров 122 мм и 152 мм, а также 100 баллистических ракет.

Помощь КНДР России и участие в войне против Украины

Северная Корея направила в Россию свой военный контингент для участия в войне против Украины осенью 2024 года. По данным разведок разных стран, речь шла о 10−12 тысячах солдат КНДР. С тех пор контингент КНДР понес значительные потери в боях.

11 января 2025 года стало известно, что Силы обороны Украины в Курской области РФ взяли в плен первых северокорейских солдат. Их привезли в Киев для допроса СБУ.

27 марта в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили, что Северная Корея, вероятно, дополнительно направила не менее 3 тысяч солдат в Россию в январе и феврале для поддержки войны против Украины.

26 апреля российские власти впервые признали участие военных КНДР в войне против Украины. Об этом свидетельствовал доклад главы Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова диктатору Владимиру Путину о якобы «освобождении» Курской области.

Он заявил, что участие северокорейцев в войне против Украины предусмотрено договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.