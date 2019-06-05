Классный мужик: Зеленский в спортивном костюме рассказал, что думает о Юнкере — видео Вчера, 17:39 Цей матеріал також доступний українською Скриншот/Сніданок з 1+1/Европейский завтрак: президент Зеленский поделился впечатлениями Зеленский пребывает с визитом в Брюсселе Скриншот/Сніданок з 1+1/Европейский завтрак: президент Зеленский поделился впечатлениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер «классный мужик».

Об этом сообщает 1+1.

«Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно ли так говорить или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька, очень умный человек, классный мужик. Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на именно его личную поддержку», — сказал Зеленский.

Отметим, что глава государства во время интервью был в спортзале в спортивном костюме.

Напомним, что во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель с двухдневным визитом