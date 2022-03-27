«Никаких шагов без согласования». Украинцам нужно понимать действия Азербайджана в Карабахе — аналитик 27 марта, 23:47 Цей матеріал також доступний українською Солдат армии Азербайджана в городе Гадрут, Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Несмотря на все сложности, Россия будет пытаться удержать в «собственной орбите» Азербайджан и Армению и украинская аудитория должна понимать факт компромиссов между Москвой и Баку, рассказал в эфире Радио НВ Владимир Копчак, руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

«Азербайджан, как никто другой, понимает насколько провисает Кремль из-за войны в Украине — это аксиома. С другой стороны, по моему убеждению, Азербайджан не будет делать резких шагов без согласования с Москвой. Даже если там будет „полторы калеки“ с российским шевроном — Азербайджан не пойдет в наступление», — сказал он.

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По мнению эксперта, официальное Баку и дальше будет проводить дипломатию с согласованием тех или иных шагов с Москвой.

«В тех условиях подписанной союзнической декларации накануне масштабного вторжения Кремля в Украину это тоже не нужно забывать. И интересный момент, что в собственном коммюнике минобороны Азербайджана намекнуло Российскую Федерацию, что это она нарушает эти вещи», — добавил Копчак.

Таким образом эксперт упомянул официальный ответ оборонного ведомства Азербайджана в ответ на заявление минобороны РФ о необходимости азербайджанских сил покинуть, в частности, село Фаррух.

«Азербайджан это делать не собирается на самом деле, но уже как компромисс речь все-таки идет о подаче газа на территорию Карабаха, а часть трубы проходит в районе Шуша на подконтрольной Азербайджану территории. Поэтому некоторые компромиссы получаются, украинская аудитория должна это понимать. Мы снова видим классический кейс Кремля — деэскалацию через эскалацию. Конечно, армянское общество возмущено, Ереван возмущен — пытается привлекать Париж и Вашингтон, что пока не дает результатов. Но Российская Федерация даже в конвульсиях не откажется от планов удержать в своей орбите Армению и Азербайджан», — подытожил аналитик.

По данным армянской стороны, столкновения начались 24 марта, когда азербайджанские войска вошли в деревню Парух (Фаррух). Кроме того, армяне эвакуировали население из села Храморт (в Азербайджане это село называется Пирляр). Азербайджанская сторона в свою очередь сначала отрицала столкновение в этом районе, а позже заявила, что производит ротацию войск в рамках соглашения о перемирии и распределении зон ответственности.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского «миротворческого контингента» на территории Нагорного Карабаха и нанесли четыре удара беспилотным летательным аппаратом по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фаррух.

По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перекинула часть своих военных, выполнявших роли миротворцев, для войны в Украине. Какой контингент РФ остался в Нагорном Карабахе, неизвестно.