После ухода российских «миротворцев». В Нагорном Карабахе ввели военное положение 27 марта, 00:37 Цей матеріал також доступний українською Солдат армии Азербайджана в городе Гадрут, Нагорный Карабах (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

На фоне обострения конфликта с Азербайджаном глава Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутюнян в субботу, 26 марта, ввел в непризнанной республике, которую поддерживает Армения, военное положение.

Он подписал указ, временно ограничивающий «права и свободы» граждан, сообщает Deutsche Welle.

В НКР ограничивается право на свободу собраний, запрещаются забастовки и другие мероприятия, приостанавливается работа организаций, занимающихся пропагандой или другой деятельностью, направленной против обороноспособности и безопасности.

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Ранее 26 марта министерство обороны Азербайджана обвинило армянские формирования в попытке совершить диверсию против подразделений азербайджанской армии в регионе.

В свою очередь пресс-служба Минобороны НКР сообщила, что армия Азербайджана вновь прибегла «к агрессивным действиям, пытаясь обеспечить продвижение в зоне ответственности российских миротворцев — восточном направлении с применением стрелкового оружия различного калибра».



По данным армянской стороны, столкновения начались 24 марта, когда азербайджанские войска вошли в село Парух (Фаррух). Кроме того, армяне эвакуировали население из села Храморт (в Азербайджане это село называется Пирляр). Азербайджанская сторона в свою очередь вначале отрицала столкновения в этом районе, а позже заявила, что проводит ротацию войск в рамках соглашения о перемирии и распределении зон ответственности.

В то же время Миобороны РФ заявили, что вооруженные силы Азербайджана зашли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха и нанесли четыре удара беспилотным летательным аппаратом по подразделениям вооруженных формирований Нагорного Карабаха в районе населенного пункта Фаррух.

По данным ряда западных СМИ и военных экспертов, Россия перебросила часть своих военных, выполнявших роли «миротворцев», для войны в Украине. Какой контингент РФ остался в Нагорном Карабахе, — неизвестно.

