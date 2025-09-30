Посол Китая заявил, что Пекин «понимает испытания», которые переживает народ Украины

Посол Китая в Украине Ма Шенкунь заявил, что Пекин будет прилагать усилия для скорейшего достижения мирного соглашения (Фото: МИД Украины/Telegram)

Посол КНР Ма Шенкунь заявил, что Китай «понимает испытания», которые переживает украинский народ, и будет продолжать «прилагать усилия» для прекращения войны России против Украины.

Об этом он сказал на приеме посольства Китая в Украине по случаю 76-й годовщины основания КНР, сообщает Укринформ.

«Мы в полной мере понимаем те испытания, которые сегодня переживает украинский народ. Китай последовательно придерживается объективной и справедливой позиции, активно призывает к мирным переговорам и способствует политическому урегулированию», — отметил Ма Шенкунь.

Посол отметил, что Китай готов совместно с международным сообществом прилагать усилия для прекращения огня и скорейшего достижения мирного соглашения.

Ма Шенкунь отметил, что Китай и Украина являются стратегическими партнерами и на протяжении 33-х лет дипломатических отношений придерживаются принципов взаимного уважения и выгоды.

«Китай остается крупнейшим торговым партнером Украины. Экономики Китая и Украины прекрасно дополняют друг друга. Китай готов работать с Украиной, чтобы расширять горизонты выгодного сотрудничества на благо народов наших двух стран», — подчеркнул он.

В то же время посол не упомянул о России как стране, которая развязала войну против Украины. Однако он избежал упоминания о «украинском кризисе», как в Китае называют агрессию РФ против Украины.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис во время приема сказал, что Украина надеется на более действенное участие Китая в урегулировании войны, развязанной Россией.

24 сентября президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня заявил, что Россия полностью зависима от Китая, и именно Пекин имеет возможность заставить Москву прекратить войну против Украины.

20 сентября президент США Дональд Трамп заверил, что его команда «упорно работает» над урегулированием войны РФ против Украины и ожидает сотрудничества с лидером Китая Си Цзиньпином в этом процессе.