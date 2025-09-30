В Китае есть понимание того, через что проходят украинцы, заявили в МИДе (Фото: МИД Украины/Facebook)

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис во время приема в посольстве КНР в Киеве по случаю 76-й годовщины основания Китайской Народной Республики, сообщает Укринформ.



Дипломат отметил, что Китай является одним из самых влиятельных государств мира, постоянным членом Совета безопасности ООН и страной, к которой Россия «не сможет не прислушиваться». Именно поэтому, по его словам, Киев ожидает от Пекина более активной позиции в продвижении мира и использования соответствующих рычагов влияния для убеждения Кремля в необходимости прекращения боевых действий.

«Россия не сможет не прислушиваться к Китаю», — подчеркнул Перебийнис.

Он отметил, что в Китае есть понимание того, через что проходят украинцы, которые уже более десятилетия противостоят незаконной и жестокой агрессии России. Перебийнис также поблагодарил КНР за поддержку территориальной целостности и независимости Украины, подчеркнув, что эта позиция была особенно важной в начале полномасштабного вторжения.

Украина, по его словам, стремится к активизации отношений с Пекином, в том числе к расширению политического диалога на всех уровнях.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Китай — единственная страна, способная принудить Россию к перемирию. Он отметил, что зависимость Москвы от Пекина сегодня настолько глубока, что Китай имеет «мощный рычаг влияния», однако вопрос остается в том, захочет ли он им воспользоваться.