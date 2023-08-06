Китай снова пригласил Борреля посетить Пекин 6 августа, 23:29 Боррель должен был посетить Китай в июле (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Министр иностранных дел Китая Ван И официально пригласил высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля посетить Пекин.



Об этом сообщает Bloomberg.



Визит должен состояться осенью и позволит провести подготовку к саммиту лидеров Китая и Евросоюза, который запланирован в этом году.

4 июля агентство Bloomberg сообщило, что Боррель на фоне роста экономического соперничества между ЕС и Китаем отправится в Пекин на следующей неделе для встреч с китайскими официальными лицами.

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Однако уже на следующий день его поездка была отменена по неизвестным причинам.