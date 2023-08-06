Китай снова пригласил Борреля посетить Пекин
Боррель должен был посетить Китай в июле (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)
Министр иностранных дел Китая Ван И официально пригласил высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля посетить Пекин.
Об этом сообщает Bloomberg.
Визит должен состояться осенью и позволит провести подготовку к саммиту лидеров Китая и Евросоюза, который запланирован в этом году.
4 июля агентство Bloomberg сообщило, что Боррель на фоне роста экономического соперничества между ЕС и Китаем отправится в Пекин на следующей неделе для встреч с китайскими официальными лицами.
Однако уже на следующий день его поездка была отменена по неизвестным причинам.