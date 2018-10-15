Китайское вмешательство в выборы опаснее российского - Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что китайское вмешательство в американские выборы его беспокоит больше, чем российское.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

"Да, они (российские спецслужбы) вмешивались. Но я считаю, что Китай тоже делал это. И другие страны тоже. И я думаю, что Китай - более серьезная проблема", - заявил он.

Отметим, что после публикации итогов расследования вмешательства в выборы в США Трамп вынужден был признать, что обвинения в адрес России имеют под собой основания.

При этом ранее он отрицал, что какие-то третьи страны повлияли на исход голосования в 2016 году.