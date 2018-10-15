15 октября 2018, понедельник

Китайское вмешательство в выборы опаснее российского - Трамп

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По словам Трампа, Китай - более серьезная проблема

По словам Трампа, Китай - более серьезная проблема

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что китайское вмешательство в американские выборы его беспокоит больше, чем российское.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS.

"Да, они (российские спецслужбы) вмешивались. Но я считаю, что Китай тоже делал это. И другие страны тоже. И я думаю, что Китай - более серьезная проблема", - заявил он.

Отметим, что после публикации итогов расследования вмешательства в выборы в США Трамп вынужден был признать, что обвинения в адрес России имеют под собой основания.

При этом ранее он отрицал, что какие-то третьи страны повлияли на исход голосования в 2016 году.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове