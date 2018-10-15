15 октября 2018, понедельник

Трамп ответил на вопрос, почему ни разу не критиковал Путина

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS ответил на вопрос, почему он ни разу не критиковал президента РФ Владимира Путина.

В ответ на реплику журналиста о том, что люди не могут понять, почему американский президент никогда не отзывается плохо о Путине, Дональд Трамп рассказал о сотрудничестве США с Украиной.

“Разве я не критиковал Путина? Именно я передал Украине наступательное оружие, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он отдал России часть Украины", - сказал президент США.

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